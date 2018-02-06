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AB Komisyonu Başkanı'ndan Brexit müzakerecisine el ense

İngiltere'nin Brexit konusundaki belirsiz tavrı AB'yi de kararsızlığa sürüklüyor. AB'nin geleceğinin görüşüldüğü Strazburg'daki toplantıda Başkan Juncker'in müzakereci Guy Verhofstadt ile şakalaştı.

REUTERS | 06.02.2018 - 13:01..
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AB Komisyonu Başkanı'ndan Brexit müzakerecisine el ense

İngiltere'nin Brexit konusundaki ağır tavırları AB'yi de belirsizliğe sürüklüyor. Yol haritasının bir an önce çizilmesi için İngiltere'ye baskı yapan AB yönetimi, Strazburg'da geleceğini tartışmak üzere delegeleriyle bir araya geldi.

Toplantıya AB Komisyonu Başkanı Jean-Claud Juncker'in Brexit müzakerecisi Guy Verhofstadt'a yaptığı şaka damgasını vurdu.

AB Komisyonu Başkanı'ndan Brexit müzakerecisine el ense

MÜZAKERECİYE EL ENSE

Toplantının başlamasına kısa bir süre kala Başkan Juncker salona giriş yaptı. Brexit müzakerecisi Guy Verhofstadt'in yanından geçerken şaka ile "el ense" çeken Juncker bir anda beklemediği bir tepki ile karşılaştı.AB Komisyonu Başkanı'ndan Brexit müzakerecisine el ense

Şaka karşısında neye uğradığını şaşıran Guy Verhofstadt bir anda ayağa kalkarak Juncker ile karşılaştı. Sonrasında şakadan hoşlanmadığı belli olsa da alttan almak durumunda kalan Verhofstadt'ın yüzüne, ne kadar sinirlendiği, o anlarda çekilen karelerde yansıdı.

AB Komisyonu Başkanı'ndan Brexit müzakerecisine el ense

BREXİT BELİRSİZLİĞİ

İngiltere ve AB'nin karşılıklı olarak yürüttüğü Brexit meselesinde büyük bir belirsizlik hakim. Her ne kadar birlikten çıkılacağı konusu resmiyet kazansa da sürecin İngiltere'ye getirdiği fatura Londra yönetiminin elini zora düşürüyor.

Bununla birlikte Birliğin uygulayacağı yaptırımları da beğenmeyen İngiltere, AB ile müzakere etmeye çalışıyor. Haftalık olarak yapılan Brexit görüşmelerinin geleceği, belirsizliğini koruyor.

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