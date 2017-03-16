AB Konseyi Başkanı Hollanda'ya destek verdi

Tusk, "Erasmus'un şehri Rotterdam, Naziler tarafından tamamen yıkıldı ve kentin şu an Fas doğumlu bir belediye başkanı var. Eğer herhangi biri Rotterdam'da faşizm görüyorsa, bu kişiler gerçeklikten tamamen kopmuş demektir." dedi.

"Hepimiz Hollanda ile dayanışma gösteriyoruz." diyen Tusk sözlerini Flemenkçe de tekrar etti.

"BİZ AVRUPALIYIZ"

Tusk'ın açıklamaları milletvekillerinden alkış aldı. Tusk ayrıca Rotterdam'a dair sözlerini tweetleyerek profiline sabitledi. Tusk; twitinde "Biz Avrupalıyız, bundan da gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.