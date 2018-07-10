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AB Konseyi'nden Trump'a uyarı

Son aylarda AB ile ABD arasındaki gerilim giderek artıyor. AB Konseyi cephesinden Trump'a "Değerimizi bilin, fazla dostunuz kalmadı" uyarısı geldi.

REUTERS | 10.07.2018 - 14:41..
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Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın, askeri harcamaları konusunda NATO müttefiklerini azarlamaktan vazgeçmesi gerektiği söyledi.

"MÜTTEFİKLERİNİZİN DEĞERİNİ BİLİN"

Tusk, Avrupa Birliği ile NATO arasında bir işbirliği metnini imzaladıktan sonra şöyle konuştu: "Dostumuz Amerika, müttefiklerinizin değerini bilin; ne de olsa pek fazla kalmadı."

AB Konseyi'nden Trump'a uyarı

Trump, Brüksel'de yarın başlayacak NATO zirvesine katılacak. Trump Washington'dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, "ABD NATO için diğer tüm ülkelerden daha fazla para harcıyor. Bu adil değil, kabul de edilemez. Bu ülkeler ben göreve geldikten sonra katkılarını artırmaya başladılar ama çok daha fazlasını yapmaları gerek" dedi.

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