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AB kurumları İngiltere'yi terk ediyor

Brexit'in ardından Londra’da bulunan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Amsterdam’a, Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) Paris’e taşınma kararı aldı.

21.11.2017 - 09:22
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Karar, Genel İşler Konseyi toplantısında 27 birlik üyesi ülke tarafından onaylandı. Avrupa’nın bankacılık sektörünün denetimi ve yönetiminden sorumlu EBA’ya sekiz ülke talip olmuştu.

Kurum devletlerin bankacılık sektörünü düzenleyen kurumlarının birlik kurallarını doğru bir şekilde uygulayıp uygulamadığını denetliyor.

BANKALAR DENETLENİYOR

2011’de kurulan EBA, sektöre yönelik tehdit analizi ve bankaların finansal krizler karşısında ne kadar güçlü olduğunu denetleyen testler yürütüyor. Kurumda binden fazla kişi çalışıyor.

İLAÇ SEKTÖRÜ

Avrupa İlaç Ajansı insan ve hayvanlara ilişkin ilaç piyasasını düzenliyor. 1995’te kurulan ajans ilaçların piyasaya sunulup sunulmayacağına karar veriyor; herhangi bir ilacın ruhsatının iptal edilmesi için tavsiyede bulunabiliyor.

Yaklaşık 900 personeli bulunan kurum her yıl toplantıları için binlerce uzmanı ağırlıyor. Ajansın yıllık bütçesinin yaklaşık 360 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

FİNANS SEKTÖRÜ SIKINTI YAŞAYABİLİR

Finans piyasasındaki yaklaşık 10 bin dolayındaki işin Londra’nın Avrupa Tek Pazarı’na girmeyi kabul etmemesinden dolayı İngiltere dışına çıkması bekleniyor.

Ülkede 2.2 milyon finans sektörü çalışanının yaklaşık 700 bini Londra’da bulunuyor. İngiltere’de finans sektörü ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 12’sini oluşturuyor.

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