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AB, Kuzey Kore’ye yaptırımları genişletti

AB, nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımları genişletme kararını aldı.

08.06.2017 - 16:50
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AB, Kuzey Kore’ye yaptırımları genişletti

AB Konseyi, nükleer ve balistik füze deneyen Kuzey Kore’ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu olarak alınan yaptırım kararlarının genişletildiğini açıkladı.

Buna göre, AB’nin BM Güvenlik Konseyi kararıyla uyumlu olarak Kuzey Kore’ye uyguladığı sınırlayıcı tedbirler çerçevesinde 14 kişi ve 4 şirket daha yaptırım listesine eklendi.

46 ŞİRKET VE 53 KİŞİYE YAPTIRIM

Böylece, AB'nin yaptırım listesinde mal varlıkları dondurulmuş ve/veya vize yasağı getirilmiş, BM kararıyla uyumlu 46 şirket ve 53 kişi bulunuyor. Buna ilave olarak AB’nin listesinde Kuzey Kore’den 41 kişi ve 7 şirket daha bulunuyor.

Öte yandan, AB’nin Kuzey Kore’ye yönelik diğer yatırımları çerçevesinde ülkenin, konvansiyonel silah sanayisiyle ilgili olan metalürji, madencilik, metal işçiliği, havacılık sektörlerine yasaklamalar getirilmişti. Ayrıca Kuzey Kore’ye bilgisayar, madencilik, kimya ve rafineri gibi sektörlerde hizmetler sunulması engellenmişti.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA DA SINIRLANDIRMA GETİRİLMİŞTİ

AB geçen aylarda, Kuzey Kore'yle kömür, demir ve demir cevheri ticaretini sınırlandırmış, bu ülkeden bakır, nikel, gümüş ve çinko ithalatını yasaklamıştı. Kuzey Kore ulaştırma sektörüne yönelik helikopter ve gemi satışı yasaklanırken, finans sektörüne yönelik sınırlandırmaların daha sıkı uygulanması kararlaştırılmıştı. Ayrıca Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze teknolojisi geliştirmesine katkı sağlayabilecek eğitim ve bilimsel çalışmaların ve iş birliklerinin durdurulması karara bağlanmıştı.

AB'nin Kuzey Kore’ye yönelik ilk yaptırımları 2006 yılında başlamıştı. Ülkeyle silah ticareti ve Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze teknolojisi geliştirmesine katkı sağlayabilecek ürün, hizmet ve teknolojilerin sağlanması yasaklanmıştı.

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