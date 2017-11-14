taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.278
USD
3,8745
EURO
4,5341
ALTIN
158,51
PETR
62,9200

AB liderleri önderliğinde 23 ülke Avrupa ordusu kuruyor

Avrupa Birliği'nde tarihi ortak bir AB Ordusu Anlaşması'na imza atıldı.

14.11.2017 - 12:02
  1. Haberler
  2. Dünya

Askeri fonlar, silah geliştirme ve Avrupa savunma sektörünü kalkındırma konularında entegrasyon konusunda AB üyesi ülkeler 70 yılın ardından anlaşma imzaladı.

23 ÜLKE İÇİN 5 MİLYARLIK FON

Anlaşmaya imza atan 23 ülke toplamda 5 milyar euroluk (5.8 milyar dolar) bir Avrupa Savunma Fonu oluşturacak. Bu fon silah alımları ve operasyonların finansmanı için kullanılırken araştırma için bu fona AB bütçesinden de finansman aktarılabilecek. Başka bir deyişle 23 ülkenin ordusundan dev bir Avrupa ordusu kurulmasına karar verildi.

AB liderleri önderliğinde 23 ülke Avrupa ordusu kuruyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın AB ülkelerini NATO’ya yeterince finansman aktarmamakla suçlaması, AB’nin ortak bir askeri operasyon için adım atmasını hızlandırdı. Öte yandan 23 ülkenin askeri güçlerinin birleştiği dev bir ordu AB’nin askeri destek konusunda ABD’ye olan bağımlılığını da azaltacak.

ANLAŞMA 'TARİHİ' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

ABD Dış Politika Şefi Federica Mogherini anlaşmayı “tarihi” olarak nitelendirdi ve “Asıl sorun ne kadar harcadığımız değil ne kadar dağınık bir şekilde harcadığımız gerçeği.” diye konuştu. Ayrıca böyle bir anlaşmanın ABD liderliğindeki NATO’nun faaliyetlerini de güçlendireceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel bu adımı “Avrupa’nın kalkınmasında bir mihenk taşı” olarak değerlendirdi. Bir sonraki adım AB liderlerinin Aralık ayında hukuki olarak bağlayıcı olan anlaşmayı imzalaması olacak.

YÜZDE 2'Yİ TUTTURAMIYOR

İngiltere, anlaşmaya uzun bir süre karşı çıkarken savunma entegrasyonu fikri, Fransa ve Almanya liderliğinde özellikle de Brexit sonrasında gündemin üst sıralarına yükseltildi. AB üyelerinin büyük bir çoğunluğu NATO’nun savunma harcamaları hedefi olan yüzde 2’yi tutturamıyor – Polonya, Yunanistan ve Estonya AB genelinde bu hedefi tutturabilen 3 ülke.

Ortak bildiriyi imzalayan AB üye ülkeleri şöyle: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollada, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç.  Diğer üye ülkeler ise bildiriye ileride katılabilecek.

İlginizi Çekebilir
Barzani'den referandum kararı
IKBY lideri Mesut Barzani, bağımsızlık referandumuna ilişkin sürpriz bir açıklama yaptı.
Almanya'da yıllık enflasyon ekimde yüzde 1,6 arttı
Almanya'da yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yüzde 1,6'lık artış gösterdi.
Kuzey Kore ABD’yi BM’ye şikayet etti
Kuzey Kore BM'ye, ABD’nin Güney Kore ile Kore Yarımadası’nda yaptığı tatbikatın savaş kışkırtıcılığı olduğunu söyledi.
Katar Emiri'nden körfez krizi açıklaması
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, devam eden körfez krizine ilişkin diğer ülkelere seslenerek, 'Çözüm istemiyorlar' mesajı verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

14
Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor

Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor

136
Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

163
CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi

CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi

192
İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

34
Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

43
AB'den Venezuela'ya yaptırım kararı

AB'den Venezuela'ya yaptırım kararı

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM