AB liderleri, Trump'ın kararı ne olursa olsun İran nüklee

Avrupa Birliği liderleri bugün Brüksel'de yapacakları zirve toplantısında, İran'la 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmaya, ABD ayrılmayı seçse bile bağlı kalacaklarını teyit edecekler.

Bir AB diplomatı, yine de ABD'den tamamen ayrı düşmek istemeyen liderlerin, ikinci bir adım olarak İran'ın balistik füze programına ve Ortadoğu'da istikrarsızlığı körükleyen tavrına karşı eleştirilerini sertleştirmeyi düşündüklerini söyledi.

TRUMP'A RAĞMEN ANLAŞMA BOZULMAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta İran'ın nükleer taahhütlerine uyduğunu onaylamayı reddederek bu ülkeye karşı çok sert bir adım attı. Nükleer anlaşma İran ile ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya ve Çin arasında imzalanmıştı. Reuters'in gördüğü taslak zirve bildirgesinde, AB liderleri "İran nükleer anlaşmasına bağlılığımızı teyit ederiz." diyorlar.

Bölgesel ve küresel güvenlik için çok önemli olduğunu söyledikleri anlaşmayı yaşatmak için çaba gösteren AB liderleri ABD Kongresi'nden anlaşmanın devamını sağlamasını istediler.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise, ABD ayrılırsa anlaşmayı İran'ın "parça parça edeceğini" söyledi.

TRUMP İLE İRAN'IN NÜKLEER GERGİNLİĞİ

Trump, İran'ın balistik füze programını geliştirdiği için ve bölgesinde oynadığı siyasi rol için de sorumlu tutulması gerektiğini söylemişti.

AB ise İran'a karşı bu konularda eleştiri yöneltmek için henüz yeterli hazırlık yapamadı.

Bir AB yetkilisi, "Nükleer anlaşmayı savunacağız ve uygulayacağız. Ama yine de ABD ile tamamen ters düşmek istemiyoruz." dedi.

"Eğer ABD anlaşmadan çıkarsa biz kendimizi Çin ve Rusya ile başbaşa bulacağız. Onun için nükleer anlaşmayla balistik füze programını ve İran'ın bölgesel rolünü birbirinden ayırmak bir mesele olabilir ve mesajımızı sadece bu son ikisiyle sınırlı tutabiliriz." dedi.

İran Devrim Muhafızları gücü, bugün Tasnim ajansına bir açıklama yaparak, balistik füze programının, ABD ve AB'nin durdurulması yönündeki baskılarına rağmen devam edeceğini açıkladı.