AB liderlerinin Malta’daki gayriresmi zirvesi başladı

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının liderleri ve üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, dönem başkanı Malta’nın evsahipliğinde toplandı.

MÜLTECİLERİ KONUŞACAKLAR

Liderler, başkent La Valletta’daki Grandmasters Sarayı’ndaki gayriresmi zirvenin, ana gündemi orta Akdeniz’de devam eden düzensiz göç sorunu ve ABD ile ilişkiler olacak.

AB liderleri zirve öncesi buluştu. Yunanistan Başbakanı Çipras, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ve Almanya Şansölyesi Merkel oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

"DÜNYA GÜÇLÜ BİR AB'YE İHTİYAÇ DUYUYOR"

Zirveye öncesinde basına açıklamalarda bulunan liderlerden AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupalılar olarak bugün büyük bir sorumlulukla hareket etmeleri gerektiğini, dünyanın güçlü bir Avrupa Birliği’ne ihtiyaç duyduğunda bunu birlik olarak göstermeleri gerektiğini söyledi.

"GÖÇ SORUNUNA FARK BİR YAKLAŞIM GÖSTEREBİLİRİZ"

Bugünkü zirvede öncelikli olarak ele alınacak göç konusuna da değinen Mogherini, "Bugün, göç hususunda farklı bir yaklaşım gösterebiliriz. Avrupa yaklaşımı, partner olma yaklaşımıdır. Bugün, Libya’ya güçlü bir destek verebileceğimize inanıyorum." dedi.