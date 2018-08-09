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AB mahkemesinden fotoğrafta telif hakkı kararı

Avrupa Adalet Divanı, internet ortamında bulunan bir fotoğrafın tekrar paylaşılmadan önce fotoğraf sahibinden izin alınması gerektiğini, aksi takdirde telif hakkı ihlali oluşacağına hükmetti.

AA | 09.08.2018 - 00:10..
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Merkezi Lüksemburg'ta bulunan Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, "Bir internet sitesinde kolaylıkla erişim sağlanan fotoğrafın tekrar kullanımı için fotoğrafçının yeni izni gerekmektedir." kararına vardı.

Kararda, fotoğrafçının izni olmadan üçüncü bir tarafın fotoğrafı kullanmasının telif hakkı ihlali anlamına geleceği kaydedildi.

FOTOĞRAFINI İZİNSİZ KULLANAN OKULA DAVA AÇTI

Karar, Almanya'da bir seyahat internet sitesindeki fotoğrafı izinsiz olarak tekrar kullanılan fotoğrafçı Dirk Renckhoff tarafından açılan dava sonucu çıktı. Lise öğrencisinin ödevi için Renckhoff'un fotoğrafını kullanması ve daha sonra bu fotoğrafın da okulun internet sitesinde yayımlanmasının ardından fotoğrafçı telif hakkı ihlali gerekçesiyle okul hakkında dava açtı.

Avrupa Adalet Divanı, fotoğrafçı Renckhoff'u haklı bularak, AB Telif Hakkı Yönergesi kapsamında okulun fotoğrafı kullanmadan önce izin alması gerektiğine hükmetti.

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