AB mali suçlarla mücadele için savcılık kuracak

AB Konseyi, AB savcılığı kurulması için 16 birlik üyesi ülkenin imzasını taşıyan bir bildirinin AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosuna iletildiğini açıkladı.

BİLDİRİYİ İMZALAYAN ÜLKELER

Açıklamada, söz konusu savcılık makamın kurulması için AB kurumları arasında müzakerelere başlanacağı, bildirinin, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Yunanistan, İspanya, Finlandiya, Litvanya, Lüksemburg, Portekiz, Romanya, Slovenya ve Slovakya tarafından imzalandığı ifade edildi.

AB SAVCILIĞININ HEDEFİ

Kurulması planlanan AB savcılığının, Birliğin bütçesine ve mali çıkarlarına karşı işlenen suçların faillerinin ve suç ortaklarının soruşturulmasından, kovuşturulmasından ve yargı önüne çıkarılmasından sorumlu olması öngörülüyor.

AB’nin kurmayı planladığı makama Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO) ismi verilmesi ve söz konusu savcılığın kurulmasıyla AB üyesi bazı ülkeleri mali konularda daha yakın işbirliği yapması planlanıyor. Avrupa savcılığı kurulması fikri 2009 yılında ortaya çıkmıştı.