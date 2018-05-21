AB nükleer anlaşmada ABD'siz devam edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015'te imzalanan İran nükleer anlaşmasından çekilme kararına tepki gösteren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin ile Almanya, Trump yönetiminin "yaptırım" tehditlerini anlamsız kılacak bir adım atmaya hazırlanıyor.

İRAN'A EKONOMİK REFAH SAĞLANACAK

Alman basınında çıkan haberlere göre bu 5 ülke, İran'a nükleer anlaşmanın devamı karşılığında doğrudan mali yardım önerecek. Böylece nükleer anlaşmadan ağır yaptırımların kalkmasını bekleyen İran'ın ekonomik olarak rahatlaması sağlanacak. Aynı zamanda Avrupalı, Rus ve Çinli şirketlerin Tahran yönetimi ile yaptığı milyarlarca dolarlık anlaşmalarını rafa kalkması önlenecek. Anlaşma ile petrol fiyatlarındaki yükselişin de önüne geçilebileceği belirtiliyor. ABD'nin kararının ardından petrolün varil fiyatı 80 doların üzerine çıkmıştı.

KARAR BU HAFTA

Avrupalı, Çinli ve Rus yetkililer, bu hafta Viyana'da buluşup ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015'te imzalanan İran nükleer anlaşmasından çekilme kararını alması sonrası atılabilecek adımları tartışacak. Avusturya'nın başkenti Viyana'daki görüşmeye Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin'in katılması bekleniyor fakat ABD bu görüşmenin katılımcılarından biri olmayacak. Görüşmeye İran'ın katılıp katılmayacağı ise henüz belli değil.