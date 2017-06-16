AB otomobil pazarı mayısta büyüdü

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) 2017 mayıs ayı yeni otomobil tescil verilerini yayınladı.

YÜZDE 7,6 ARTIŞ GÖSTERDİ

Buna göre, AB’de yeni otomobil satışları mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artış göstererek 1 milyon 386 bin 818 olarak gerçekleşti.

AB’de yeni otomobil tescilleri bu yılın ocak-mayıs dönemini kapsayan ilk 5 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarak 6 milyon 719 bin 209’a ulaştı.

EN FAZLA YENİ OTOMOBİL ALMANYA'DA TRAFİĞE ÇIKTI

AB üyesi 28 ülke arasında mayıs ayında en fazla yeni otomobil Almanya’da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya’da 323 bin 952, İtalya’da 204 bin 113, Fransa’da 191 bin 416, İngiltere’de 186 bin 265 İspanya’da 126 bin 411 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, yılın ilk 5 ayında AB’de en fazla yeni otomobil satışını 1 milyon 565 bin 325’le VW Grubu gerçekleştirdi. Bu dönemde, gruba ait, Volkswagen satışları 721 bin 89, Audi satışları 355 bin 154, Skoda satışları 288 bin 718, Seat satışları 167 bin 203, Porsche satışları da 31 bin 112 oldu.

VW GRUBU SATIŞLARDA YÜZDE 3,2 ARTIŞ GÖSTERDİ

Böylece, VW Grubu otomobillerinin satışları ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artış gösterdi. AB’deki yeni araçlarda VW Grubunu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 680 bin 778 otomobil sattı. Gruba ait Peugeot tescilleri 399 bin 989, Citroen tescilleri 260 bin 585’i buldu.

Renault Grubu 679 bin 343 yeni otomobille 3’üncü sırada yer aldı. Bunların 485 bin 15’i Renault ve 192 bin 352’si Dacia marka otomobil oldu.

Yeni trafiğe çıkan araçlarda bu grupları,FCA Grubu 494 bin 548, Ford 474 bin 510, Opel Grubu 426 bin 407, BMW Grubu 422 bin 915, Daimler Grubu da 406 bin 961 otomobille izledi.