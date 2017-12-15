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AB, Rusya'ya yaptırımları uzattı

AB, Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini yeniden uzatma kararı aldığını açıkladı.

AA | 15.12.2017 - 02:47..
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Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle 2014 yılında Rusya'ya uygulanmaya başlanan ekonomik yaptırımların süresi, 6 ay daha uzatıldı..

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk mesajında, "AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzatma konusunda birleşti." ifadelerini kullandı.

AB, Rusya'ya yaptırımları uzattı

İLK OLARAK 2014'DE BAŞLADI

Rusya, 18 Mart 2014'de Kırım Özerk Cumhuriyetini ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra Avrupa Birliği, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

AB, Rusya’ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

AB, Rusya'ya yaptırımları uzattı

HER 6 AYDA BİR UZATILIYOR

Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Ocak 2018’de son buluyordu.

AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

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