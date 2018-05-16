AB'den artan sığınmacı sayısına karşı güvenlik uyarısı

Yunanistan'a mart ayında gelen sığınmacı sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 9 kat arttı.

YUNANİSTAN'A GİDEN SIĞINMACILAR

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada mart ayında deniz ve kara yoluyla Türkiye üzerinden Yunanistan'a 15 bin 457 sığınmacının geldiği ancak bu rakamın 2015'teki sığınmacı krizindeki döneme göre çok düşük olduğu vurgulanarak, Türkiye ile 2016'da imzalanan mutabakatın hala başarılı biçimde işlediği ifade edildi.

GÜVENLİKLERİ ARTIRIN UYARISI

AB Komisyonu, her şeye rağmen artan sığınmacı akınının önüne geçmek için Birlik ülkelerinin sınır güvenliklerini artırması gerektiğini bildirdi.

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos, konuya ilişkin açıklamasında, "Geçen yıllarda, AB içinde ve iş birliği yaptığımız ülkeler arasında önemli bir ilerleme kaydedildi. Bununla birlikte, durum hala kırılgan ve yapacağımız daha çok iş var." dedi.