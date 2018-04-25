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AB Suriye'ye yardım eden ülkelere yardım planlıyor

AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Christos Stylianides, "Bugün burada bulunan temsilciler bu yıl için toplam 4,4 milyar dolar yardım taahhüdünde bulundu" dedi.

AA | 25.04.2018 - 23:29..
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Suriye'nin geleceğinin desteklenmesi için Belçika'da gerçekleştirilen toplantıda, katılımcıların Suriyeli sığınmacılar için yaptıkları yardım taahhütlerini açıkladı.

TÜRKİYE'YE YARDIM GÜNDEME GELDİ

Stylianides, konferansta Suriye savaşına tek çözümün Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen siyasi bir çözüm olacağı konusunda tüm katılımcıların mutabık kaldığına dikkati çekti.

Konferansta Suriye'deki en temel insani sorunlara karşı somut çözümler de üretilmeye çalışıldığını aktaran Stylianides, "Aynı zamanda Suriye'nin komşu ülkeleri Türkiye, Lübnan ve Ürdün'ün olağanüstü katkılarını ele alarak uluslararası toplumun bu ülkelere nasıl yardım sağlamaya devam edeceğini görüştük." diye konuştu.

2018 İÇİN 4,4 MİLYAR DOLAR

Stylianides, "Bugün burada bulunan temsilciler bu yıl için toplam 4,4 milyar dolar yardım taahhüdünde bulundu." açıklamasını yaptı.

Katılımcıların gelecek yıl için ise ek 3,4 milyar dolarlık yardım taahhüdünde bulunduğunu aktaran Stylianides, AB'nin 2019'a kadar toplam 6 milyar dolar yardım sözü verdiğini kaydetti.

Stylianides, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ise AB ve üye ülkelerin sözünü tutarak ek 3 milyar avroyu gelecek iki yıl içinde toplayacağını söyledi.

Tüm taahhütlerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Stylianides, geçen sene düzenlenen Suriye konferansının ardından 2017 sonunda toplam 7,5 milyar dolar elde edildiğini ifade etti.

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