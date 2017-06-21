taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.388
USD
3,5315
EURO
3,9388
ALTIN
141,47
PETR
45,9200

AB terör içeriklerinin internetten kaldırılmasını istiyor

AB liderleri, bu hafta yapacakları zirvede güvenlik politikası kapsamında internet ortamındaki terör içeriklerinin kaldırılmasını ele alacak

21.06.2017 - 14:25
  1. Haberler
  2. Dünya
AB terör içeriklerinin internetten kaldırılmasını istiyor

ab

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, 22-23 Haziran tarihlerinde yapılacak zirve dolaysıyla AB ülkelerinin liderlerine davet mektubu gönderdi.

Tusk mektubunda, Avrupa'daki AB karşıtı güçlerin giderek zayıflaması dolayısıyla, birkaç ay önceki havanın değiştiğini belirterek, artık daha iyimser olduklarını ifade etti.

GÜNDEM TERÖRİZM

Zirvede öncelikle güvenlik konusunu ele alacaklarına dikkati çeken Tusk, terörizmin büyük bir tehdit olmayı sürdürdüğünü, son saldırıların, Avrupa'daki radikalleşmede yeni bir dalgayı gösterdiğini vurguladı.

AB'nin bu mücadelede ulusal devletlerin yerini almayacağını çünkü politikaların uygulanmasının hükümetlere bağlı olduğunu dile getiren Tusk, şunları kaydetti:

TERÖR İÇERİKLERİNE ENGEL OLMALIYIZ

"Fakat AB bu mücadeleyi kazanmak için yardım edebilir. Şu ana kadar yabancı savaşçılar ve (çatışma bölgelerinden) geri dönenler konusunda ilerleme kaydedildi. Şimdi internet endüstrisi ile iş birliğini artırmanın zamanı geldi. Terörist propaganda, internete yüklenmesinden sonraki ilk birkaç saatinde en büyük etkiyi oluşturuyor. Bu nedenle, endüstriyi, terörist materyali yayan veya şiddeti teşvik eden içeriği otomatik olarak algılayacak ve kaldıracak araçlar geliştirebilmeleri için teşvik etmeliyiz."

Zirvede göç sorununu ve Orta Akdeniz güzergahındaki durumu gözden geçirmeleri gerektiğini belirten Tusk, Libya ile iş birliğinin önemine değindi.

Tusk, zirvede liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeler konusunda bilgilendireceğini de ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Fransız milletvekili meclise tatilci gibi geldi
Fransa'nın Polinezya Adası'nda milletvekili seçilen Moetai Brotherson, meclisteki ilk gününde kıyafet tercihiyle dikkat çekti.
Londra yangınından kurtulan kadın kahramanıyla karşılaştı
Kensington semtinde meydana gelen yangında bir kadın, hayatını kurtaran adamla bir araya geldi.
Portekiz’deki yangın 3 gündür devam ediyor
Portekiz’de üç gündür süren yangın hala kontrol altına alınamadı.
Suudi Arabistan'da rekor bayram tatili
Suudi Arabistan'da Kral Selman'ın talimatı üzerine Ramazan Bayramı tatilinin 23 güne çıkarıldığı bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hüseyin Avni Coş merkeze çekildi

Hüseyin Avni Coş merkeze çekildi

149
Valiler kararnamesi yayınlandı

Valiler kararnamesi yayınlandı

66
ODTÜ tuvaletlerinde kadın-erkek ayrımı kalktı

ODTÜ tuvaletlerinde kadın-erkek ayrımı kalktı

716
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaflara iftar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaflara iftar

146
Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

147
Başbakan Yıldırım'ın Atina ziyareti Yunan basınında

Başbakan Yıldırım'ın Atina ziyareti Yunan basınında

75
Katar doğalgaz kaynaklarına güveniyor

Katar doğalgaz kaynaklarına güveniyor

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM