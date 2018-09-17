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AB toplantısında ülkeler arası mülteci krizi yaşandı

AB'nin düzenlediği toplantıda İtalya ve Lüksemburglu bakanlar arasında mülteci krizi büyüdü ve kavgaya dönüştü.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 17:04..
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AB toplantısında ülkeler arası mülteci krizi yaşandı

Geçtiğimiz hafta Avusturya'da düzenlenen AB Toplantısında mülteci konusu yine ülkeleri gerdi. İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn arasında yaşanan sözlü tartışma bu toplantıya adeta damga vurdu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalyan nüfusunun özellikle de gençlerin azaldığını, bu açığın da ülkeye gelen göçmen veya mültecilerle çözülemeyeceğini iddia etti.

AB toplantısında ülkeler arası mülteci krizi yaşandı

"KÖLELERE İHTİYACIMIZ YOK"

Salvini, “Bazı meslektaşlarımızın Avrupa nüfusu yaşlandığı için göçmenlere ihtiyaç olduğu şeklindeki bazı açıklamalarını duydum. Ben tamamen farklı düşünüyorum. Ben birkaç yıl önce olduğu gibi gençlerimizi tekrar çocuk yapmaya teşvik etmek için hükümetteyim. Ekonomik nedenlerle çocuk yapmayan Avrupalıların yerini, genç Afrikalılarla doldurmak için değil. Belki Lüksemburg’da buna ihtiyaç vardır ama İtalya’da bizim genç nesli çocuk yapmaya teşvik etmeye ihtiyacımız var. Artık dünyaya getirmediğimiz çocuklarımızın yerini doldurmak için yeni kölelere ihtiyacımız yok.” dedi.

AB toplantısında ülkeler arası mülteci krizi yaşandı İZLE

"LÜKSEMBURG'UN YENİ GÖÇE İHTİYACI VARSA ALABİLİRSİNİZ"

Lüksemburglu Bakan ise Salvini'nin lafını kesti ve boş konuşuyormuş gibi laflarını 'blah blah' diyerek tekrarladı. Daha sonra da sinirlerine hakim olamayan Lüksemburglu Bakan, “Ben Lüksemburg’un bakanıyım ve mali işleri kontrol ediyorum. Siz İtalya’da çocuklarınızı beslemek için paranızı harcayın. Ayrıca Lüksemburg'da yaşayan ve çalışan birçok İtalyan var.” diye konuştu.

Salvini de “Lüksemburg’da yeni göçe ihtiyacınız varsa, alabilirsiniz. İtalya’da İtalyanları tekrar çocuk yapmaya teşvik etmeyi tercih ediyorum.” sözleriyle yanıt verdi.

AB toplantısında ülkeler arası mülteci krizi yaşandı

"FAŞİST SÖYLEMLERİ KULLANIYOR"

Der Spiegel dergisine dün bir açıklama yapan Lüksemburglu Bakan Salvini'nin siyasi söylemlerini sert bir dille eleştirerek, “Salvini, 1930’lu yılların faşist yöntemlerini ve söylemlerini kullanıyor.” dedi.

"İTALYA ÇOK FAZLA GÖÇMEN KABUL ETTİ"

Söz düellosunu Facebook hesabından devam ettiren Salvini, “Vergi cenneti Lüksemburg’un sosyalist bakanı, İtalyan muhacir atalarımızı bugün gelen yasa dışı göçmenlerle kıyasladıktan ve konuşmamı bir hakaret sözcüğü haykırarak kestikten sonra bugün bana ‘Faşist’ diyor. Ben de diyorum ki, Lüksemburg’da ne sorunları var? Burada faşizm yok, sadece kurallara uyuyoruz. Eğer Lüksemburg’da göçmenleri çok seviyorsanız, hepsini kabul edebilirsiniz. Biz İtalya’da çok fazla göçmen kabul ettik.” dedi.

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