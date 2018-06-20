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AB Trump'a ekonomik yaptırım getiriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'den alüminyum-çelik ithalatına getirdiği yüzde 25-10 ek gümrük vergisi uygulamasına karşı AB'nin açıkladığı misilleme 22 Haziran'dan itibaren uygulanmaya başlanacak

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 14:18..
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Trump'ın başlattığı ticaret savaşları kızışıyor. Avrupa Birliği'nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu, Trump'a misilleme olarak Amerikan ithal ürünlerine ilk etapta 2.8 milyar euroluk ek vergi kararını, 22 Haziran cuma günü hayata geçireceğini duyurdu.

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ABD'nin kot pantalondan viski ve motosiklete uzanan çok sayıda ürününü kapsayan AB'nin ek gümrük vergilerinin, öncelikle Trump'ın seçmen tabanını oluşturan ABD'li çiftçileri ve imalatçıları vuracağı belirtiliyor.

Daha önce AB'nin ABD'ye yönelik yeni gümrük tarifesinin 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

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Avrupa Komisyonu, Amerikan mallarına ek cezai gümrük vergisi uygulanmasını öngören ikinci bir liste daha hazırlıyor. 2021 yılında yürürlüğe girmesi planlanan ek gümrük tarifesinin hacmi 6.4 milyar doları buluyor.

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