AB Trump'ı vergiyle tehdit etti

ABD'nin ekonomik yönelimlerinin en yenisi olan çelik ve alüminyumda vergi düzenlemelerine gidilmesine AB'den sert tepki geldi.

"APTALLIK YAPMASINI BİZ DE BİLİRİZ"

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Şimdi biz de ithalata yeni tarife getireceğiz. Bu sadece aptallık. Ama görünen o ki yapmak zorundayız. Şimdi biz de Harley Davidson motosiklete, Levis kot pantolona, Bourbon viskilerine vergi koyarız. Biz de aptallık yapmasını biliriz." dedi.

MİSİLLEME YAPACAKLAR

AB ile ABD arasında ticari ilişkilerde denge sağlamak için birkaç gün içerisinde "misilleme" yapılacağını belirten Juncker, "Ulusal güvenlik gerekçesi olmadan atılan bu adımla ABD kendi sanayisini korumaya yönelik bariz bir müdahalede bulunuyor. Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz." ifadelerini kullandı.