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AB Türkiye Delegasyon Başkanı: Sınır ötesi işbirliği AB için önemli

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, "AB'nin komşuları için sınır ötesi işbirliği önemli" dedi.

AA | 27.05.2018 - 03:59..
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Bulgaristan'da AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüşen AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, sınır ötesi operasyonların Avrupa Birliği açısından önemine değindi.

AB Türkiye Delegasyon Başkanı: Sınır ötesi işbirliği AB için önemli


"İŞBİRLİĞİ SON DERECE ÖNEMLİ"

Program öncesi basın karşısına çıka Delegasyon Başkan Berger, "Sınır ötesi işbirliği ve komşularla işbirliğinde bulunulması, hem Avrupa Birliği açısından son derece önemli hem de AB ülkeleri arasında da AB’nin komşuları işbirliği açısında son derece önemli" şeklinde konuştu.

AB Türkiye Delegasyon Başkanı: Sınır ötesi işbirliği AB için önemli


BÜYÜKELÇİLERLE TEMASLARDA BULUNDU

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, Avrupa Birliği üyesi İsveç, İtalya, Romanya, Belçika, Bulgaristan, Finlandiya, Slovenya, Portekiz, Lüksemburg, Danimarka, Estonya, İrlanda, Litvanya, Letonya, Malta, Hollanda ve Hırvatistan ülkelerinin büyükelçileri ile birlikte Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde bir dizi temaslarda bulundu.

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