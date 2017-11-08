AB: Türkiye'ye 3 milyar avro aktaracağız

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile ikili görüşmelerinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

"SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ"

Bir gazetecinin Balkanlarda Türkiye olmadan güvenlik sağlanmasının mümkün olmadığına işaret etmesinin ardından Juncker, "Türk dostlarımızla ilişkilerimiz konusunda çok açık konuşmak istiyorum. Türkiye'ye sığınmacı programı çerçevesinde 3 milyar avro taahhüt ettik, önümüzdeki yıllarda da 3 milyar avro daha aktaracağız. AB bu sözünü tutacak." dedi.





AB, TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER KURMAK İSTİYOR

"Türkiye'yle mümkün olan en iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz" diyen AB Komisyonu Başkanı Juncker, bunun "Türkiye'nin Avrupa'dan şu anda uzaklaştığı" için mümkün olmadığını iddia etti.

FONLARIN YÖNÜ DEĞİŞTİRİLECEK

AB Konseyi'nin Türkiye'ye aktarılacak katılım öncesi fonların yönünü değiştirmeye karar verdiğini belirten Juncker, "Katılım öncesi fonların hacmi azaltılmayacak. Sadece aktarıldığı alanlar değişecek. Fonların daha çok yargı ve sivil toplum alanlarına kaydırılması sağlanacak." açıklamasında bulundu.