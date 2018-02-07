AB 'Türkiye'ye DEAŞ'a odaklanalım' dedi

Amerika'nın beslediği terör örgütü YPG'nin yok oluşunu izleyenler, Fransa'nın Strazburg kentinde devam eden AP Genel Kurulu'nda, Türkiye ve Afrin konulu bir oturum düzenlendi.

Türkiye'nin, YPG'nin elinde bulundurduğu yerleri tek tek geri almasının ardından 'DEAŞ'a odaklanılsın' mesajı veren ABD ağzıyla bir açıklama da AB'den geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'de açılan yeni cepheden dolayı endişe duyduklarını söyledi.

DENGELERİN BOZULMASI KORKUTTU

Türkiye'nin Suriye'de askeri harekata başladığı günden itibaren gelişmeleri yakından izlediklerini kaydeden Mogherini, "Kuzey Suriye’de açılan yeni cepheden derin endişe duyuyoruz. Her şeyden önce insani nedenlerden dolayı endişeliyiz." dedi.

Mogherini, çatışmaların Suriye içerisinde dengeleri bozma riski olduğunu dile getirerek, "Şiddetin artması, çatışmalara siyasi bir çözüm bulmayı geciktirebilir. Tüm enerjimizi, Cenevre'deki müzakerelerde Birleşmiş Milletler'e (BM) destek olmaya yoğunlaştıralım. Tüm kaygılar dile getirilmeli. Suriye'deki savaş sona ermiş değil. İnsanlar ölmeye devam ediyor." dedi.

"YPG'Yİ BIRAKIN DEAŞ'A SALDIRIN" MESAJI VERDİ

Türkiye'nin Afrin'de Amerika'nın silahlandırdığı YPG'yi vurmasının ardından, ABD'nin temsilcilerinden sonra AB temsilcileri de DEAŞ'a yönelin mesajı vermeye başladı.

Mogherini, tüm askeri faaliyetlerin, belirlenmiş terör gruplarını hedef alması gerektiğini vurguladı.