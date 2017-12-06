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AB: Türkiye'ye vizelerin kaldırılması için çalışıyoruz

Türkiye'nin mültecilere sunduğu desteği tebrik eden AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, vize çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

AA | 06.12.2017 - 05:20..
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AB: Türkiye'ye vizelerin kaldırılması için çalışıyoruz

Türkiye'nin vizelerin kaldırılması için kendisinden istenen birçok koşulu yerine getirdiğini söyleyen AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, "yetkili kurumlar çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

AB: Türkiye'ye vizelerin kaldırılması için çalışıyoruz

"7 KOŞUL KALDI"

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Vinals, Türkiye ile AB arasındaki geri kabul ve vize serbestisi anlaşması ile ilgili sorusuya, "Bu da Türkiye-AB arasında imzalanan anlaşmanın koşuluydu. Ancak belli bazı koşulların karşılanması gerekiyor. 7 koşul var. İki tarafın karşılıklı mutabakata vardığı koşullar. 2013'te bunlar gündeme getirilmişti. Bu kriterlerin çoğu Türkiye tarafından karşılandı ancak hala karşılanmayan 7 koşul var. Vizelerin kaldırılması için hala karşılanması gereken 7 koşul var. Bu günlerde basında da gündeme geldi bu. Şu an yetkili kurumlar bu 7 koşulun gerçeklemesi için yol çalışması yapıyor. Biz de AB olarak bu yol haritasını görmek için sabırsızlanıyoruz. AB olarak Türkiye'deki yetkililerle yakından çalışmaya devam ediyoruz. Bu koşuların yerine getirilmesi için elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz." yanıtını verdi.

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