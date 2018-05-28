taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.525
USD
4,5830
EURO
5,3308
ALTIN
191,39
PETR
75,3400

AB ülkelerinden plastik ürünlere yasak hazırlığı

Avrupa Birliği Komisyonu, denizlerdeki atıklarla mücadele için en sık karşılaşılan tek kullanımlık plastik ürünlere yönelik yeni kurallar getirilmesini teklif etti.

AA | 28.05.2018 - 19:26..
  1. Haberler
  2. Dünya

AB Komisyonu, sahillerde ve denizlerinde en çok bulunan tek kullanımlık plastik atıkların kullanımını sınırlandırmaya yönelik düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, uygun fiyatlı alternatiflerin bulunduğu tek kullanımlık plastik ürünler piyasalardan yasaklanacak.

Plastik kulak pamukları, çatal bıçak setleri, tabaklar, pipetler, içecek karıştırıcılar ve balon çubukları sadece sürdürülebilir malzemelerden üretilebilecek. Plastik içecek kapları sadece kapaklı biçimde satılabilecek.

AB ülkelerinden plastik ürünlere yasak hazırlığı

DAHA AZ KİRLETİCİ ÜRÜNLER İÇİN TEŞVİK

AB üyesi ülkeler plastik gıda kapları ve içecek kaplarının kullanımını ulusal hedefler belirleyerek ve alternatif ürünler sağlayarak azaltacak. Tek kullanımlık plastik ürünler ücretsiz dağıtılamayacak.

Plastikten yapılan gıda kapları, paket, ambalaj, bardak, ıslak mendil, balon, poşet ve sigara filtrelerini üretenler ürünlerinin atık ve temizlik maliyetlerini karşılamaya yardımcı olacak.

Bu sektörlere daha az kirletici ürün alternatifleri geliştirmeleri için teşvikler verilecek.

AB üyesi ülkeler, 2025 yılına kadar tek kullanımlık plastik şişelerin 90'ını depozito gibi çeşitli sistemlerle toplamak zorunda olacak.

Hijyenik ped, ıslak mendik ve balon gibi ürünlerde ne şekilde atılmaları gerektiği ve çevreye olumsuz etkileri hakkında bilgilendirme bulunması gerekecek.

Üye ülkeler, plastiklerin tekrar kullanımı ve atık yönetimi hakkında tüketicileri bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapacak.

Plastik balıkçılık malzemesi üretenler, atıklarının toplanması, taşınması ve işlenmesi maliyetlerini karşılayacak.

TEKLİFİN YASALAŞMASI İÇİN ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu arasında üçlü görüşme yapılacak.

Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek. Devamında da AB üyesi ülkelerin gerekli düzenlemeleri uygulamaları gerekecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mahir Ünal AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Mahir Ünal AK Parti'nin oy oranını açıkladı

310
İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Ruhat Mengi istifa etti

İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Ruhat Mengi istifa etti

251
Nihat Genç'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

Nihat Genç'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

210
Muharrem İnce muhafazakar seçmene göz kırpıyor

Muharrem İnce muhafazakar seçmene göz kırpıyor

1069
İnce'nin korumalarının fırlattığı CHP'li rekora koşuyor

İnce'nin korumalarının fırlattığı CHP'li rekora koşuyor

506
Merkez Bankası'ndan faizde sadeleştirme adımı

Merkez Bankası'ndan faizde sadeleştirme adımı

140
Bakan Soylu yine çok sert: Ne battı size

Bakan Soylu yine çok sert: Ne battı size

524
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94