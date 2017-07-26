AB ülkelerinin Türkiye'ye yatırımı yükseliyor

Ekonomideki olumlu gidişat, hükümetin tedbir ve teşvikleri, AB ülkelerinin yanı sıra Körfez, Yakındoğu ve Ortadoğu ülkelerinin Türkiye'ye ilgisini de artırdı.

6 AYDA 1 MİLYAR DOLAR ARTIŞ

AB ülkelerinden gelen yatırım girişi bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,3 artışla 1,5 milyar dolardan 2,5 milyar dolara yükseldi.

ALMANYA VE HOLLANDA YATIRIMINI ARTIRDI

Almanya'dan gelen yatırım tutarı bu dönemde 125 milyon dolardan 142 milyon dolara, Hollanda'nın yatırım tutarı 381 milyon dolardan 751 milyon dolara çıktı.

Öte yandan İngiltere'nin Türkiye'ye yönelik yatırımı 203 milyon dolardan 74 milyon dolara, Avusturya'nın yatırım tutarı ise 247 milyon dolardan 116 milyon dolara geriledi.

İSPANYA ZİRVEDE

Söz konusu dönemde İspanya başta olmak üzere diğer AB ülkelerinin Türkiye'ye yönelik toplam yatırım tutarı 482 milyon dolardan 1,3 milyar dolara ulaştı. Bu yatırımın yaklaşık 1 milyar dolarlık kısmını İspanya gerçekleştirdi.

Asya ülkelerinin Türkiye'ye yönelik toplam yatırım tutarı bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artışla 422 milyon dolardan 936 milyon dolara yükselirken, kıtanın Yakındoğu ve Ortadoğu bölgesindeki ülkelerden gelen yatırım tutarı yüzde 189 artarak 285 milyon dolardan 824 milyon dolara çıktı.

KÖRFEZ'İN YATIRIMI TÜRKİYE'YE AKTI

Söz konusu dönemde en yüksek artış oranı Körfez ülkelerinden gelen yatırım tutarında görüldü. Körfez ülkelerinden Türkiye'ye doğrudan yatırım tutarı yüzde 397 artışla 111 milyon dolardan 552 milyon dolara ulaştı.

Almanya'dan Türkiye'ye yaptırım tehdidi



