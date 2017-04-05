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AB ve BM'den Suriye için saygı duruşu

AB ve BM'nin Brüksel'de düzenlediği Suriye toplantısında, kimyasal saldırı sonucu hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı

05.04.2017 - 12:29
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AB ve BM'den Suriye için saygı duruşu

70 ülke ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantı, Suriye'nin İdlib kentinde Esad'ın katlettiği insanlar için sessiz başladı.

AB ve BM'den Suriye için saygı duruşu

1 dakikalık saygı duruşunun ardından konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, saldırı sonrası Suriye'den gelen fotoğrafların uluslararası kamuoyu olarak birleşilmesinin önemini ortaya koyduğunu kaydederek, "Şiddete, savaşa yeter. Suriyeliler, barış ve ülkelerini demokrasi ve özgürlük içinde yeniden inşa etmek istiyor." dedi.

AB ve BM'den Suriye için saygı duruşu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de "Dünkü dehşet verici olaylar, ne yazık ki Suriye'de savaş suçlarının devam ettiğini ve uluslarası hukukun sık sık ihlal edildiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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