AB ve BM'den Suriye için saygı duruşu

70 ülke ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantı, Suriye'nin İdlib kentinde Esad'ın katlettiği insanlar için sessiz başladı.

1 dakikalık saygı duruşunun ardından konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, saldırı sonrası Suriye'den gelen fotoğrafların uluslararası kamuoyu olarak birleşilmesinin önemini ortaya koyduğunu kaydederek, "Şiddete, savaşa yeter. Suriyeliler, barış ve ülkelerini demokrasi ve özgürlük içinde yeniden inşa etmek istiyor." dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de "Dünkü dehşet verici olaylar, ne yazık ki Suriye'de savaş suçlarının devam ettiğini ve uluslarası hukukun sık sık ihlal edildiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.