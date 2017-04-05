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AB ve BM'nin Suriye konferansı sona erdi

AB ve BM'nin Suriye yaşanan kimyasal katliam için Konferans düzenledi. Konferans sonrası saldırı kınandı.

05.04.2017 - 18:10
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AB ve BM'nin Suriye konferansı sona erdi

Avrupa Birliği (AB); Birleşmiş Millet (BM), Almanya, Kuveyt, Norveç, Katar ve İngiltere'yle birlikte Brüksel'de "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konulu bir konferans düzenledi.

Suriye'deki kimyasal saldırının gölgesi altında geçen konferans sonrası, ortak basın toplantısı düzenlendi.

AB ve BM'nin Suriye konferansı sona erdi

SALDIRI KINANDI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'deki savaşın çok büyük yıkıma yol açtığını kaydederek, "Özelikle konferans, hükümet ve DEAŞ tarafından kimyasal silahların kullanılmasını ve dünkü saldırıyı kınadı." dedi.

RAPOR HAZIRLANACAK

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve İnsani İşler ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) İdlib'de kimyasal silah kullanılmasına ilişkin çalışma yapmakla görevlendirildiğini kaydederek, hazırlanacak rapor çerçevesinde sorumlulara hesap sorulmasının önemine değindi.

AB ve BM'nin Suriye konferansı sona erdi

"SURİYE HALKI O KARARIN SONUÇLARIYLA YAŞIYOR"

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, halihazırda yaptıklarından sonra Beşar Esed'in görevde kalması için bir sebep görmediğini, Suriye'de 400 binden fazla kişinin ölümünde büyük sorumluluğun Esed'de olduğunu vurguladı. Johnson, Esed'in görevi bırakacağı geçiş süreci tamamlanmadan Suriye için Avrupa'nın, ülkenin yeniden inşasına yardım etmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

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