AB ve İngiltere Brexit konusunda anlaştı

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Avrupa Birliği ile İngiltere Brexit sonrası geçiş süreci için anlaştı.

2019'DA AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN AYRILACAK

Anlaşmaya göre İngiltere; 2019 Mart ayında Avrupa Birliği'nden ayrılacak. 2020 yılı sonuna kadar AB kurallarına ve Avrupa Adalet Divanı yargısına bağlı kalacak.

İRLANDA SINIRLARI KONUSUNDA ANLAŞAMADILAR

Ayrıca haberde bir tek konunun anlaşmaya varılamadığı belirtildi. Bu da İrlanda'nın sınırları konusu oldu.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN GEÇECEK

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için yasal olarak onaylanması ve Avrupa Parlamentosu'ndan geçmesi gerekiyor.