AB ve Meksika'dan Trump'a karşı güç birliği

Avrupa Birliği'nin (AB), ABD ile yapmak istediği serbest ticaret anlaşmasında beklentisi kalmadı. Aynı zamanda ABD, Meksika sınırına duvar örmeyi planlıyor.

TİCARET ANLAŞMALARI HIZLANDIRILACAK

Bu sebeplerden ötürü AB ve Meksika, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'a karşı ticarette dayanışma kararı aldı. AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, AB ve Meksika, iki taraf arasında 2000 yılında yapılan Serbest Ticaret Anlaşmasının (FTA) güncelleştirilmesi için yapılan müzakerelerin hızlandırılmasını kararlaştırdı. Bu çerçevede, ​​3-7 Nisan ve 26-29 Haziran'da iki ayrı müzakere turu yapılması planlanıyor.

TELEFONLA GÖRÜŞTÜLER

Müzakereleri hızlandırma kararı, AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ile Meksika Ekonomi Bakanı Ildefonso Guajardo arasındaki telefon görüşmesinde alındı. Konuya ilişkin Malmström ve Guajardo ortak yazılı bir açıklama da yayımladı.

TRUMP'A ATIFTA BULUNDULAR

ABD Başkanı Trump'ın ABD ekonomisini korumak adına serbest ticaret anlaşmalarına karşı olan tavrına atıf yapılan açıklamada, "Dünyada korumacılığın endişe verici bir şekilde yükseldiğine şahit oluyoruz. Şimdi fikirdaş ortaklar olarak, küresel ve açık iş birliği fikrini beraber savunmak zorundayız." denildi.

Geçen yıl AB ve Meksika, 2000 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasını güncellemek için müzakerelere başlamıştı.

2005'te 26 milyar avro olan iti taraf arasındaki ticaret hacmi, 2015 senesinde ikiye katlanarak 53 milyar avroya çıkmıştı.