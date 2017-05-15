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AB ve NATO'dan Kuzey Kore'ye kınama

Avrupa Birliği ve NATO, Kuzey Kore'nin füze denemesini kınadı.

15.05.2017 - 11:17
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ab nato

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, "Kuzey Kore'nin şimdiki ve daha önceki füze denemeleri, bölgede gerginliğin azaltılmasının gerektiği günlerde uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor." açıklaması yaptı.

AB yetkilileri, Kuzey Kore ve uluslararası liderler arasında "anlamlı bir iş birliği başlatılması" çağrısında bulundu.

GÜVENLİK KONSEYİ KARARLARINI İHLAL EDİYOR

NATO sözcüsü Oana Lungescu da Kuzey Kore'nin füze denemesinin, uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirterek "Kuzey Kore'nin füze denemesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ediyor." dedi.

NATO yetkilileri, Pyongyang yönetimine tüm balistik füze ve nükleer programına ilişkin faaliyetlerini sonlandırma çağrısında bulunarak "Kuzey Kore tüm kitle imha silahlarını, geri dönüşü olmayacak ve teyit edilebilir şekilde yok etmeli." dedi.

Kuzey Kore uzmanları, denemenin, Kuzey ile Güney arasındaki gerginliği düşürmek istediğini dile getiren Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Moon Jae-In'i "test etmek" amacıyla yapılmış olabileceğini belirtiyor.

Kuzey Kore'nin hafta sonu yaptığı denemede kullandığı füze, Kusung yakınlarından fırlatılmış ve Japon Denizi'ne düşmüştü. Kuzey Kore, benzer füze denemelerini daha önce de yapmıştı.

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