AB Yunanistan geriliminde Türkiye'yi suçladı

Juncker, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs arasında yaşanan gerginliği "Türkiye'nin davranışlarına şiddetle karşı çıkıyorum" sözleriyle değerlendirdi.

TÜRKİYE'YE UYARI

Kıbrıs, İtalyan Eni şirketinin kiraladığı bir doğalgaz arama gemisinin ada açıklarında yapacağı sondaj çalışmasının Türk askeri gemileri tarafından engellendiğini söylemişti.

Avrupa Komisyonu (AK) Sözcüsü Margaritis Schinas da olayın ardından "Türkiye'yi bir kez daha, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle iyi komşuluk ilişkilerine ve ihtilafın barışçıl bir şekilde çözülmesine doğrudan zarar veren eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" demişti.

AB Komisyonu Bşkanı Juncker sınır ihlali gerçekleştirip tahrik edici eylemlerde bulunan Yunan tarafına ise tek bir söz dahi söylemedi.