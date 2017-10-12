Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan, doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı olan Abant, bu yılın 9 ayında ziyaretçilerin uğrak mekanı haline geldi.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 103 bin 203 araç ile 381 bin 630 kişinin ziyaret ettiği tabiat parkını, bu sene yaklaşık yüzde 15 artışla günübirlik ve konaklamak için 115 bin 856 araç ile gelen 438 bin 564 kişi gezme imkanı buldu.

"KATARLILAR BÖLGEYİ TERCİH EDİYOR"

Temiz havası ve büyüleyen doağl güzelliğiyle tatilcilerin gözde mekanı olan tabiat parkında tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisikletle göl turu atarak, ata ve faytona binerek, oltayla balık tutarak, piknik alanlarında piknik yaparak, hatıra fotoğrafı çektirerek tatillerinin keyfini çıkartıyor.

Tabiat parkında bulunan bir otelin genel müdürü Erol Oğuz, yaptığı açıklamada, ağustos ayının Ortadoğu ülkelerinin ziyareti açısından yoğun geçtini belirterek, "Abant bu yıl yüzde 98 oranında eski popüleritesini yakaladı. Bu ilgi devam etmekte. Bölge açısından bu zenginliği gördük. Ortadoğu'nun yanı sıra Katarlılar da bu bölgeyi tercih etti." diye konuştu.

Abant'a ziyaretçi akını İZLE



"TATİLCİLER AKIN AKIN GELİYOR"

Okulların açılmasıyla kış turizmi hazırlıklarının başladığını kaydeden Oğuz, "Abant'ta sonbahar ekim ayının başlamasıyla birlikte kendini hissetirmeye başladı. Hazan mevsimini görebiliyoruz. Hazan mevsiminin başlamasıyla birlikte fotoğraf sanatçıları olsun, bu doğanın, rengin değiştiğini görmek isteyen tatilciler akın akın gelmeye devam ediyor." dedi.

Oğuz, kar yağışının düşmesiyle kış sezonunun başlayacağını, Abant'ta kış turizminin de hareketli olacağını düşündüklerini söyledi.