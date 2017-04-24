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Abant'ta Nisan ayında 20 santim kar

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Tatilciler, ağan karın keyfini çıkardı.

24.04.2017 - 11:59
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Kentin yüksek kesimlerinde 2 gündür etkili olan kar, Abant'ta bahar ile birlikte uyanıp yeşeren doğanın üzerine örttü.

Abant'ta Nisan ayında 20 santim kar

Tabiat parkındaki kar seviyesi kış aylarını aratmadı ve 20 santime ulaştı. Nisan ayında yağan kar ile birlikte Abant'ta eşsiz manzaralar oluştu.

Abant'ta Nisan ayında 20 santim kar

Tatilciler karla kaplı göl çevresinde ve iskelelerde yürüyüşe çıktı. Bazıları da faytonla göl turu attı.

Abant'ta Nisan ayında 20 santim kar

Kar manzarası eşliğinde bol bol fotoğraf çektiren tatilciler, beyaz güzelliğin keyfini çıkardı. Tatilciler, "Bahar ayında buraya geldik ama karla karşılaştık. Bu da bizi mutlu etti. Burası her mevsim çok güzel." dedi.

Abant'ta Nisan ayında 20 santim kar

Abant'ta Nisan ayında 20 santim kar



Abant'ta Nisan ayında 20 santim kar

Abant'ta Nisan ayında 20 santim kar

Abant'ta Nisan ayında 20 santim kar

Abant'ta Nisan ayında 20 santim kar

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