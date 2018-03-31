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Abbas BM'ye seslendi: Acilen harekete geçilmeli

İsrail askerlerinin Filistinli sivilleri öldürdüğü saldırının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM'ya çağrıda bulundu.

AA | 31.03.2018 - 02:01..
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Filistin televizyonunda yayınlanan konuşmasında Abbas, Gazze sınırında yaşanan olaylarda çok sayıda Filistinlinin şehit düşmesinden tamamen İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

"MESAJIMIZ AÇIK OLACAK"

Abbas, "Bir sonraki Arap Zirvesi'nde mesajımız açık olacak ve ulusal ilkelere bağlılığı temsil edilecek." ifadesini kullandı.

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı "Toprak Günü"nde, Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılmak için halk sabah saatlerinden itibaren sınıra akın etmişti.

Abbas BM'ye seslendi: Acilen harekete geçilmeli

15 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU 400 DE YARALI VAR

Sabah saatlerinden bu yana Gazze sınırındaki olaylara gerçek mermi ile müdahale eden İsrail askerleri 15 Filistinliyi şehit etmiş, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’deki gösterilere müdahalesinde yaklaşık bin 400 Filistinli yaralamıştı.

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında yaşanan olaylarda 15 Filistinliyi şehit etmesi ve işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen gösterilere müdahalede orantısız güç kullanması sonucu yaralanan yüzlerce Filistinli için cumartesi günü yas ilan edilmişti.

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