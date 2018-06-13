Abbas gösterilere bayram izni verdi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın vilayetlerden sorumlu yardımcısı İsmail Cebr, bayram döneminde gösterilere izin verilmeyeceğini duyurdu.
"HAYATIN NORMAL AKIŞINI ENGELLEMEYİN"
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Cebr yayınladığı genelgede, "Vatandaşların kendilerini ifade etme haklarına ve kanunların işleyişine saygı duyularak, mevcut şartlar dolayısıyla vatandaşların günlük işlerinin kolaylaştırılması ve bayram döneminde hayatın normal akışının bozulmaması için yürüyüş ve gösterilere izin verilmeyecek." ifadesine yer verdi.
Cebr, söz konusu dönem sona erdiğinde yasa ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmaların devam edeceğini kaydetti.