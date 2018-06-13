10 yılda yoksulluğu en çok azaltan ülke Türkiye

1 15 Temmuz şehidi Kantarcı anısına Üsküdar'da park açılışı Hain darbe girişimi sırasında İstanbul Çengelköy'de FETÖ'cüler tarafından şehit edilen Halil Kantarcı'nın adının verildiği park, iftarla birlikte açılıyor.

2 Sudan'ın sıkıntısı büyük: Altın üretimi arttı 2018'in ilk çeyreğinde 36,5 ton altın üreten Sudan, bir yandan sevinirken bir yandan da artan kaçakçılıkla uğraşıyor.

3 Abbas gösterilere bayram izni verdi İsrail'in katliamlarına rağmen sivil protestolarına devam eden Filistinlilere, Mahmud Abbas'dan bayram yasağı geldi.

4 Robert küfür etti, Trump "IQ'su düşük" dedi Kendisine küfür eden Robert De Niro'ya Twitter'dan cevap veren Trump, "Filmlerde gerçek boksörlerden kafasına çok fazla yumruk yemiş" ifadelerini kullandı.

5 Binali Yıldırım: Kandil'de yuvalarını başlarına yıkacağız Samsun'da halkın karşısına çıkan Başbakan Binali Yıldırım, PKK'nın üzerine gidilmeye devam edileceğini söyledi.

6 Kim ile görüşen Trump'tan dostluk vurgusu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşen Trump, tarihte daha önce de görüldüğü gibi düşmanların bir gün dost olabileceğini söyledi.