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Abbas İsrail Büyükelçisi'ne 'it' dedi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal yanlısı ABD Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman’a "İt oğlu it" dedi.

Haber Merkezi | 20.03.2018 - 09:09..
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarında, inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini savunan ve buraların “İsrail’e ait olduğunu” söyleyen ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi'ne çok sert tepki gösterdi.

Abbas İsrail Büyükelçisi'ne 'it' dedi

"VAY İT OĞLU İT VAY"

Abbas, Filistinli üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantının açılışında konuştu. Açılış konuşması sırasında ABD'nin işgal yanlısı Tel Aviv büyükelçisi David Friedman’ın "Yahudi yerleşim birimleri İsrail'in bir parçasıdır" şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Abbas, Friedman'a tepki gösterdi:

"Yahudi yerleşim yerleri meşru... Birçok ABD'li yetkili bunu böyle kabul ediyor. Bunların başında da Tel Aviv'deki Büyükelçileri David Friedman geliyor. (Yahudi yerleşimciler) kendi topraklarında inşa ediyorlar diyor. İt oğlu it. Onlar topraklarında mı inşaat yapıyor? O yerleşimci, ailesi de yerleşimci. O, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi ondan ne bekleyebiliriz ki?" diyen Abbas, ABD Tel Aviv Büyükelçisi'ne "İt oğlu it" dedi.

FRIEDMAN'DAN SEMİTİZM CEVABI

Friedman Filistin toprakları üzerinde yapılan işgali meşrulaştırma çalışmalarına gelen tepki üzerine katıldığı bir forumdan Abbas'a cevap verdi. ABD'li büyükelçi, "Üç Yahudi soğukkanlılıkla öldürüldü. Mahmut Abbas bana 'it oğlu it' demeyi seçti. Politik söylem mi anti-semitizm mi? Yargılamak benim işim değil." dedi.

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