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Abbas: İsrail işgalinin sonu için uzlaşı gerekli

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail işgalinin son bulması ve Filistin devletinin kurulması için uzlaşının gerekli olduğunu söyledi.

16.10.2017 - 07:40
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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Fetih Merkez Komitesi'nin Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gerçekleşen toplantısına başkanlık eden Abbas, uzlaşının, Filistin halkının, bölünmüşlüğün sonlanması konusundaki umudunun gerçekleşmesi ve iç cephenin güçlendirilmesi için ulusal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Abbas: İsrail işgalinin sonu için uzlaşı gerekli

"BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ İÇİN GEREKLİ"

Abbas, "Uzlaşının gerçekleşmesi, İsrail işgalinin sona ermesi ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması için gerekli." dedi.

Toplantıda, uzlaşı hükümetinin Gazze'ye gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili bilgilerin paylaşıldığı ve Fetih ile Hamas arasında başkent Kahire'deki toplantıların değerlendirildiği aktarıldı.

Abbas: İsrail işgalinin sonu için uzlaşı gerekli

Toplantıda ayrıca, Mısır'ın Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlüğü sona erdirmek için harcadığı çaba takdir edildi.

Hamas ve Fetih heyetleri, 12 Ekim'de Kahire'de, Filistin’deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

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