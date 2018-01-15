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Abbas: Kudüs yalnızca Filistin'in başkentidir

İki devletli çözüme bağlı kaldıklarını dile getiren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Kudüs'ü yalnızca Filistin'in başkenti olarak kabul ederiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 06:29..
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Arap ülkelerinden bir yetkilinin, kendisine İsrail'le normalleşme gidilmesi için para teklif ettiğini açıklayan Abbas, "Kudüs şehri, Filistin coğrafyasının dini ve siyasi başkentidir. Filistin yönetimi, Kudüs'ü yalnızca Filistin'in başkenti olarak kabul eder" şeklinde konuştu.

Abbas: Kudüs yalnızca Filistin'in başkentidir

"İSRAİL'LE NORMALLEŞME İÇİN PARA TEKLİF ETTİ"

İki devletli çözüme bağlı olduklarını belirten Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Arap ülkelerinin Filistin sorunu çözülmeden İsrail ile normalleşmeye gitmelerini kabul etmediklerini belirtti. Abbas, Arap ülkelerinden adını vermediği bir yetkilinin kendisine Filistin sorununun çözümünden önce İsrail ile normalleşmeyi kabul etmesi karşılığında para teklifinde bulunduğunu da açıkladı.

Abbas: Kudüs yalnızca Filistin'in başkentidir

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME BAĞLIYIZ"

ABD'nin arabuluculuk yarapan Filistin-İsrail arasındaki barış sürecini yönetmek istemesine ve hazırlanan 'yüzyılın anlaşmasına' sıcak bakmadıklarını söyleyen Abbas, "Biz, davamızla ilgili olan hiçbir konuda, kimseden talimat almayız" diye konuştu.


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