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ABD 15 Kübalı diplomatı sınır dışı ediyor

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Washington'da görev yapan Kübalı diplomatların geri gönderileceğini bildirdi.

03.10.2017 - 19:18
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ABD 15 Kübalı diplomatı sınır dışı ediyor

Tillerson, yaptığı yazılı açıklamada, Kübalı diplomatların geri gönderilmesine ilişkin olarak Küba hükümetinin bilgilendirildiğini kaydetti.

Bakan Tillerson'ın açıklamasında, "3 Ekim'de, ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'da görev yapan 15 diplomatın geri gönderileceğine ilişkin alınan karar hakkında, Küba hükümetini bilgilendirdi." sözlerine yer verildi.

"DİPLOMATLARIMIZIN GÜVENLİĞİ SAĞLANMIYOR"

Açıklamada, bu kararın, Küba'da görev yapan "Amerikalı diplomatların güvenliğinin sağlanamaması" üzerine alındığı belirtildi.

ABD 15 Kübalı diplomatı sınır dışı ediyor

ABD, KÜBA'DA AZ DİPLOMAT BULUNDURUYOR

ABD'nin Küba'da görev yapan diplomatlarının sayısını azalttığına ve bütün çalışanların ailelerinin ABD'ye geri çağrıldığına vurgu yapılan açıklamada, Küba hükümetinin Amerikalı diplomatların güvenliğini sağlayıncaya kadar ABD'nin Havana'da az sayıda diplomat bulunduracağı kaydedildi.

ABD - KÜBA İLİŞKİLERİ

Açıklamda ayrıca, ABD'nin Küba ile diplomatik ilişkilerinin devam edeceği belirtildi.

ABD'nin Havana Büyükelçiliğinde görev yapan 21 diplomatın ve aile üyelerinin "bilinmeyen" nedenle işitme kaybına uğradığını açıklamıştı, bugün yapılan açıklamada bu sayının 22'ye yükseldiğine yer verildi.

Diplomatlara yönelik saldırının nasıl olduğuna dair net bir açıklama yapılmazken, saldırının sağırlığa yol açabilen bir tür sonik cihaz ile gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

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