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ABD 2 Hizbullah liderini terör listesine ekledi

Hizbullah'ın lider kadrosunda olduğu iddia edilen Ali Damuş ve Mustafa Muğniye küresel teröristler ABD'nin terörist listesine eklendi.

AA | 10.01.2017 - 04:24
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ABD 2 Hizbullah liderini terör listesine ekledi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesi ile Amerikalıların Damuş ve Muğniye ile irtibatı yasaklanmakla birlikte, onların ABD'de varsa tüm mal varlığının dondurulmasının da kararlaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın dış ilişkilerden sorumlu üst düzey yetkililerinden biri olduğu iddia edilen Damuş'un aynı zamanda Hasan Nasrallah'ın da yardımcılarından olduğu kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, Hizbullah'ın eski komutanlarından Mustafa Bedreddin'in yeğeni ve İmad Muğniye'nin oğlu olduğu belirtilen Mustafa Muğniye ile ilgili de şu ifadelere yer verildi:

"'Mustafa Muğniye, bir zamanlar Hizbullah'ın terör faaliyetlerinin alt yapısına yardım etmek üzere örgütün Golan Tepeleri'ndeki operasyonlarını yönetiyordu."

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