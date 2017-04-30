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ABD 2 yıl sonra yeniden Helmand'da askeri üs kurdu

ABD Afganistan'dan NATO birliklerinin çekilmesinin ardından 2 yıl sonra ülkenin güneyindeki Helmand vilayetine 300 kişilik üs kurdu.

30.04.2017 - 14:48
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ABD 2 yıl önce birliklerini çektiği ülkenin güneyindeki Helmand vilayetin'e Amerikan Deniz Piyadelerinden oluşan (US MARİNE) 300 kişilik yeni bir üs kurarak geri döndü. Üsteki askerlerin Afgan ordusuna eğitim, terörle mücadele ve Taliban operasyonlarına destek amacı ile bölgede konuşlandırıldığı duyuruldu.

ASKERLER TÖRENLE GÖREVE BAŞLADI

ABD'nin 11 Eylül saldırıları ardından ilk askeri birlik gönderdiği ve 2014'te çekildiği Taliban'ın en güçlü olduğu Helmand vilayetinde , son dönemde Afgan güçlerinin büyük kayıplar vermesi ve Taliban'ın kırsalda hakimiyetinin artması ardından ABD bölgede yeniden üs kurma kararı aldı. Üsteki askerler bu gün törenle görevlerine başladı.

300 Amerikan Deniz Piyadesinden oluşan görev gücünün öncelikli görevi Helmad'daki Afgan güvenlik güçlerine destek sağlamak. El yapımı patlayıcılar, tuzakların imhası ve özel operasyonlara da destek verecek olan bu askerlerin yanısıra ABD Başkanı Trump'ın kararıyla özel kuvvetlerin de bağlı  bulunduğu  5000 ek asker Afganistan'a gönderiliyor.

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