taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.305
USD
3,7482
EURO
4,4853
ALTIN
159,00
PETR
67,6900

ABD 200 bin El Salvadorluyu sınır dışı edecek

ABD yönetimi, 200 bin civarındaki El Salvadorlunun Eylül 2019'a kadar yasal durumlarını düzenlemelerini ya da ülkeyi terk etmelerini istedi.

AA | 08.01.2018 - 21:09..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD yönetiminin, 2001 yılındaki depremin ardından ABD'ye geçici izinle yerleşen yaklaşık 200 bin El Salvadorlunun ülkelerine geri dönmesi ya da sınır dışı edilmesi için düğmeye bastığı bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkedeki El Salvadorluların durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

EL SALVADORLULARIN ÜLKEYİ TERK ETMESİ İSTENİYOR

Açıklamada, Bakan Kirstjen Nielsen'in bu konuda bir karara vardığına atıf yapılarak, "El Salvador, Başkan Donald Trump yönetimi altında 'Geçici Koruma Statüsünü' kaybeden dördüncü ülke olmuştur. El Salvadorlular, doğal afetlerden etkilenen yabancılara yönelik insani destek programdan en fazla yararlanan kesimdi." ifadelerine yer verildi.

ÜLKEYİ TERK ETMEYENLER SINIR DIŞI EDİLECEK

Aynı açıklamada, El Salvadorluların Eylül 2019'a kadar göçmenlikle ilgili yasal durumlarını ayarlamaları, aksi halde sınır dışı edilecekleri vurgulandı.

Bakanlığın El Salvadorluların durumlarıyla ilgili değerlendirmesinde, artık El Salvador'da depremin izlerinin ve etkisinin kalmadığı, dolayısıyla bu kişilerin ülkelerine geri dönmesi gerektiği kaydedildi.

EL SALVADOR'DAKİ DEPREM

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 2001 yılında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 944 kişi hayatını kaybetmiş, 5 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Trump yönetimi, 2017 yılı içinde benzer şekilde doğal afetlerin ardından ABD'ye yerleşen Honduraslılar, Nikaragualılar ve Haitililer için de söz konusu programı uzatmama kararı almıştı. Kasım ayındaki açıklamada, Haitililere ülkeyi terk etmeleri için 18 ay süre verilmişti.

İlginizi Çekebilir
Oprah Winfrey'in ABD Başkanlığı'na aday olacak iddiası
Amerikalı ünlü talk show sunucusu Oprah Winfrey 2020'de yapılacak Başkanlık seçimlerine aday olmayı düşünüyor.
Suudi Arabistan'da kadınlar at sürdü
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kadınlar at sürerek ve ATV kullanarak eğlendi.
Neçirvan Barzani: Türkiye önemli bir devlet
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye ile eskisi gibi iyi ilişkiler içinde olmayı istediklerini belirtti.
İdlib’te TSK konvoyuna saldırı
Suriye’de TSK konvoyuna roketatarlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda can kaybı yaşanmadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
28 Şubat davası görülmeye başlandı

28 Şubat davası görülmeye başlandı

196
KKTC'deki seçimlerde sonuç belli oldu

KKTC'deki seçimlerde sonuç belli oldu

38
75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

113
Devlet Bahçeli medya buluşmasında

Devlet Bahçeli medya buluşmasında

529
ABD Suriye'de PKK'yı resmen tanımaya hazırlanıyor

ABD Suriye'de PKK'yı resmen tanımaya hazırlanıyor

201
Celal Şengör eleştirilere cevap verdi

Celal Şengör eleştirilere cevap verdi

303
Cem Özdemir Almanya'nın Türkiye'ye baskı yapmasını istedi

Cem Özdemir Almanya'nın Türkiye'ye baskı yapmasını istedi

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM