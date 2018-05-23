ABD 5 İranlıyı yaptırım listesine ekledi

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a karşı kullandıkları füzeleri ve silahlı İran vatandaşı 5 kişiden aldıklarını iddia eden ABD Hazine Bakanlığı, bu kişileri yaptırım listesine ekledi.
5 İRANLININ KİMLİKLERİ AÇIKLANDI
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mahmud Bagheri Kazemabad, Mohammad Agha Ja’fari, Mehdi Azarpisheh, Javad Bordbar Shir Amin ve Sayyed Mohammad Ali Haddadnezhad Tehrani isimli İran vatandaşlarının yaptırım listesine eklendiği belirtildi.
Yemen'de faaliyet gösteren Husilerin Suudi Arabistan'a karşı kullandıkları füze ve silahların İran'dan geldiği iddiasına yer verilen açıklamada, adı geçen şahısların İran Devrim Muhafızları adına Yemen'deki Husilere silah yardımı ve teknik destek sağladıkları vurgulandı.