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ABD 5 İranlıyı yaptırım listesine ekledi

ABD, Husilere İran Devrim Muhafızları adına silah verdiklerini iddia ederek 5 İran vatandaşını yaptırım listesine aldı.

AA | 23.05.2018 - 00:33..
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Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a karşı kullandıkları füzeleri ve silahlı İran vatandaşı 5 kişiden aldıklarını iddia eden ABD Hazine Bakanlığı, bu kişileri yaptırım listesine ekledi.

ABD 5 İranlıyı yaptırım listesine ekledi


5 İRANLININ KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mahmud Bagheri Kazemabad, Mohammad Agha Ja’fari, Mehdi Azarpisheh, Javad Bordbar Shir Amin ve Sayyed Mohammad Ali Haddadnezhad Tehrani isimli İran vatandaşlarının yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Yemen'de faaliyet gösteren Husilerin Suudi Arabistan'a karşı kullandıkları füze ve silahların İran'dan geldiği iddiasına yer verilen açıklamada, adı geçen şahısların İran Devrim Muhafızları adına Yemen'deki Husilere silah yardımı ve teknik destek sağladıkları vurgulandı.

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