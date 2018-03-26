ABD ve Avrupa'dan Rus diplomatlara sınır dışı hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, 60 Rus vatandaşını 'ajan' olarak niteleyerek bu kişilerin ülkeden sınır dışı edileceklerini açıkladı.

60 diplomattan 48'inin Rusya'nın Washington Büyükelçiliği personelinden, geri kalanının New York merkezli Birleşmiş Milletler'de görevli personelinden olduğu söyleniyor.

DİĞER ÜLKELERDEN DE DESTEK

Rusya'ya karşı adım atan ülkelerin sayısı ABD ve Almanya ile sınırlı kalmadı. Bu kararlarının açıklanmasından hemen sonra Polonya, Fransa ve Çekya belirli sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmeye karar verdi. Polonya ve Fransa 4, Çekya ise 3 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı. Çekya Dışişleri Bakanı, ülkedeki 3 Rus diplomatın 1 Nisan tarihine kadar ülkeden çıkmaları gerektiğini açıkladı.

ABD'nin adımına karşı 14 Avrupa ülkesinin İngiltere'ye destek olmak için bu kararı aldıkları açıklandı. AB Konseyi Başkanı Tusk, "14 AB ülkesi Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı" açıklamasını kendi yaptı.

RUSYA'YA İNGİLTERE MİSİLLEMESİ

Avrupa ülkelerinin kararının Rusya'nın İngiltere'de yaşayan eski Rus ajanın ölümüyle Rusya'nın bağlantısı nedeniyle aldığı ifade ediliyor.

İngiltere'de eski bir rus ajanının öldürülmesi üzerine infaz şüpheleri Rusya'dan yana kaymış, İki ülkenin liderleri de "Soğuk Savaş" dönemine benzer şekilde birbirleriyle atışmalar yaşamışlardı.