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ABD açık denizlerde petrol ve doğalgaz arayacak

ABD Başkanı Donald Trump, açık denizlerinde petrol ve doğalgaz arama-üretim faaliyetlerine izin vermek için bir plan oluşturulduğunu açıkladı.

AA | 04.01.2018 - 23:52..
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ABD İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pasifik ve Atlantik okyanuslarıyla Meksika Körfezi kıyılarında petrol ve doğalgaz araması, sondajı ve üretimine izin vermek için "Amerika'nın Açık Deniz Petrol ve Doğalgaz Potansiyelini Serbest Bırakmak" adlı 5 yıllık bir plan hazırlandığı bildirildi.

Açıklamada, plan kapsamında, ABD'nin federal kıyılarının ve açık denizlerinin yüzde 90'ından fazlasının 2019-2024 döneminde petrol ve doğalgaz arama-üretim ve sondaj faaliyetlerine açılmasının öngörüldüğü belirtildi.

ABD açık denizlerde petrol ve doğalgaz arayacak

12 SAHA PETROL VE DOĞALGAZ FAALİYETLERİNE AÇILACAK

Söz konusu bölgelerde enerji firmalarının kira sözleşmesi yoluyla arama-üretim ve sondaj yapabileceğinin kaydedildiği açıklamada, plan sayesinde Alaska açıklarında 19, Pasifik Okyanusu bölgesinde 7, Atlantik Okyanusu bölgesinde 9 ve Meksika Körfezi açıklarında 12 sahanın petrol ve doğalgaz faaliyetlerine açılacağı bilgisine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, "Enerji kaynaklarımızı sorumlu, güvenli ve düzenlemelere uygun şekilde geliştirmek ekonomimiz ve enerji güvenliğimiz açısından önemli." ifadesini kullandı.

Açıklamada, plan ile ilgili olarak ABD kamuoyunun, şirketlerinin ve kuruluşlarının 16 Ocak'tan itibaren görüşlerinin alınmaya başlanacağı bilgisi paylaşıldı.

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