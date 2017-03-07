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ABD Adana Konsolosluğu çalışanı PKK'dan tutuklandı

ABD Adana Konsolosluğunda tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

07.03.2017 - 15:11
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Mardin Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında Adana'da düzenlenen operasyonda konsolosluk binasından çıktığı sırada gözaltına alınan ve getirildiği Kızıltepe'de sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazıyla yeniden gözaltına alınan Hamza Uluçay, Mardin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

TUTUKLANDI

Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Uluçay, tutuklandı.

ABD Adana Konsolosluğu çalışanı PKK'dan tutuklandı

23 ŞUBAT'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 23 Şubat'ta Uluçay'ın adresine operasyon düzenlemiş, şüpheli, adresinde ulaşılamaması üzerine görev yaptığı konsolosluk binasından çıktığı sırada gözaltına alınmıştı.

ABD Adana Konsolosluğu çalışanı PKK'dan tutuklandı

HALKI KIŞKIRTMAYA ÇALIŞTI

Konsoloslukta tercüman olarak görev yaptığı belirlenen şüphelinin, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu "Behzat" kod adlı teröristin Mardin'de etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgeye giderek halkı kışkırtmaya yönelik provokatif girişimlerde bulunduğu iddia edilmiş, şüphelinin evinde yapılan aramada 21 adet "B, C, D, F, G, K, L" serisi 1 dolar ele geçirilmişti.

Savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Uluçay, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, daha sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.

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