ABD Adana Konsolosluğu çalışanı PKK'dan tutuklandı

Adana’da polise molotof atmaktan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanıp cezaevine gönderildi.

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Çavuşoğlu: Vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz

'Bizim vatandaşlarla bir araya gelmemizi hiç kimse engelleyemez' diyen Çavuşoğlu bu akşam Hamburg'ta Türk vatandaşlarıyla buluşacak.