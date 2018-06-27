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ABD Afrika ülkeleriyle birlikte kadınlar için tehlikeli görüldü

Thomson Reuters Vakfı'nın yaptığı araştırmaya göre, kadınlar için dünyanın en tehlikeli ülkeleri listesinin 10. sırasında ABD yer aldı.

AA | 27.06.2018 - 01:29..
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'Kadınlar için dünyanın en tehlikeli ülkeleri' listesine Afrika ülkeleri damga vururken, Batı'dan listeden yer alan tek ülke ABD oldu.

550 UZMAN VERİLERİ TOPLADI

İngiltere merkezli Thomson Reuters Vakfı tarafından, dünya genelinde kadınların durumunu araştıran 550 uzmanla yapılan çalışmanın sonucu ilginç veriler ortaya koydu.

Araştırmaya göre, ilk sırada Hindistan'ın bulunduğu "kadınlar için en tehlikeli ülkeler" listesinde ABD 10. sırada yer aldı.

Listede Hindistan'ı, Afganistan, Suriye, Somali, Suudi Arabistan, Pakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Yemen ve Nijerya takip etti.

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