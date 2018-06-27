ABD Afrika ülkeleriyle birlikte kadınlar için tehlikeli görüldü

Şenol Güneş: Muharrem İnce gibi olmak istemedim

Konya'da minibüsüyle çarparak yaraladığı Zeynep Gündüz ile hastaneye giden Ali Gültekin, polislerin kendisini bulabilmesi için aracının camına not bıraktı.

Antalya'da Türk bayrağı asılı olan bir markete saldırı gerçekleştirildi. Saldıranların arasında yer aldıkları belirtilen 4 kişi gözaltına alındı.

Türk sporcular, 18. Akdeniz Oyunları'nın 5. gün akşam seansında 4'ü altın olmak üzere 11 madalya elde etti.

Thomson Reuters Vakfı'nın yaptığı araştırmaya göre, kadınlar için dünyanın en tehlikeli ülkeleri listesinin 10. sırasında ABD yer aldı.

1 Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek Kendisini eleştiren isimleri partiden ihraç eden Kemal Kılıçdaroğlu, kaybettiği 9. seçimin ardından kolları sıvadı. CHP lideri, Erdal Aksünger ve Gürsel Erol'u Perşembe günü disipline sevk edecek.

2 HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım Ertuğrul Kürkçü'nin 'Türklerin içinden HDP barajı geçsin diye gelen oy yarım puan bile değildir' sözlerini paylaşması, HDP'ye oy veren CHP'lilerin tepkisine neden oldu.

3 Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notu bıraktı Konya'da minibüsüyle çarparak yaraladığı Zeynep Gündüz ile hastaneye giden Ali Gültekin, polislerin kendisini bulabilmesi için aracının camına not bıraktı.

4 Nijeryalılara küfür eden Maradona fenalık geçirdi Dünya Kupası'nda Nijerya ile karşılaşan Arjantin'in efsane futbolcusu, Arjantin galibiyet golünü atınca Nijerya tribünlerine el hareketi çekti, ardından fenalaştı.

5 Türk bayrağı astığı için markete saldırdılar Antalya'da Türk bayrağı asılı olan bir markete saldırı gerçekleştirildi. Saldıranların arasında yer aldıkları belirtilen 4 kişi gözaltına alındı.

6 Giresun'da otomobil ve kamyonet çarpıştı: 3 yaralı Giresun'da meydana gelen kazada bir otomobile ile kamyonet çarpıştı. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.