1 Gülsüm Anne'nin bakımını üstlendiği Umut hayatını kaybetti Antalya'da, Gülsüm Kabadayı'nın hastanede bir yakınına refakat ederken tanıdığı ve 10 yıldır bakımını üstlendiği, Rus asıllı olduğu düşünülen "Umut" adlı kimliği meçhul genç hayatını kaybetti.

2 ABD Afrin'e operasyon süresinin sınırlı olmasını istiyor Afrin'de süren Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili ABD'den bir açıklama daha geldi: Operasyonun kapsamı ve süresi sınırlı olsun.

3 Aykut Kocaman'dan futbolculara fırça Göztepe maçı sonrası oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştiren Aykut Kocaman, "Sizi tepki gelebilir diye uyarmıştım. Sorumluluktan kaçmayın, herkes işini yapsın" diyerek uyardı.

4 Irak'ın kuzeyinde PKK'ya hava harekatı Zap bölgesine, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.

5 Amerika'da federal hükümet hizmete girdi Son 3 gündür kısmen “kapalı” olan federal hükümet, bütçe krizinin çözülmesiyle yeniden açıldı.

6 Burkina Faso'da Mehmetçik için dua ettiler Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da, Zeytin Dalı operasyonuna katılan askerler için Fetih Suresi okundu ve dualar edildi.