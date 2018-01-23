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ABD Afrin'e operasyon süresinin sınırlı olmasını istiyor

Afrin'de süren Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili ABD'den bir açıklama daha geldi: Operasyonun kapsamı ve süresi sınırlı olsun.

REUTERS | 23.01.2018 - 08:33..
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Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde sınır ötesi operasyon başlatmasının ardından itidal çağrısında bulunarak, operasyonun insani krizin şiddetlenmesine ve istikrarlı bir bölgenin karışıklığa itilmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

"OPERASYONUN KAPSAM VE SÜRESİ SINIRLI OLMALI"

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye'den askeri eylemleri ve söylemlerinde itidal göstermesini, operasyonlarının kapsam ve süresinin sınırlı olmasını, insani yardımın devam etmesini sağlamasını ve sivil kayıplardan kaçınmasını istiyoruz." dedi.

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