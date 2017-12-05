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ABD ailesini öldürdüğü Iraklı'ya 15 bin dolar önerdi

Musul'da 2 yıl önce DEAŞ üssü diye vurulan evinde eşi, kızı, kardeşi ve yeğenini kaybeden Besim Razzo, ABD'nin olayı örtmeye çalıştığını söyledi.

Detay Haber | 05.12.2017 - 03:31..
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ABD ailesini öldürdüğü Iraklı'ya 15 bin dolar önerdi

ABD'de Michigan eyaletinde mühendislik eğitimi alıp uzun yıllar kalan, kendi ülkesi Irak'a döndüğünde ise Amerikan jetlerinin hedefi olan Besim Razzo (56), evini bombalayıp tüm ailesini öldürenlerin peşine düştü.

ABD SALDIRISINDA TÜM AİLESİNİ KAYBETTİ

20 Eylül 2015'te Musul'da büyük bir gürültüyle gözlerini açtığında evin çatısı yerine yıldızları gören Razzo, ABD öncülüğündeki koalisyonun hava saldırısında eşini, kızını, yan evde yaşayan kardeşi ve yeğenini kaybetti.

TÜRKİYE'DE TEDAVİ GÖRDÜ

Ağır yaralı kurtulup Türkiye'de tedavi gördü ve hikayesini tüm dünyayla paylaştı. Bu sayede geçen ay New York Times gazetesi, Irak'ta Amerikan hava saldırılarında ölen sivillerin resmen açıklanandan 31 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkaran bir haber yayımladı.

ABD ailesini öldürdüğü Iraklı'ya 15 bin dolar önerdi

"TAZMİNAT İFADESİNİ BİLE KULLANMADILAR"

Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak'a konuşan Razzo, gazetecilerin bastırması üzerine ağustosta bir iç soruşturma başlatıldığını öğrendiklerini, bunun üzerine Erbil'deki Amerikan üssüne gittiğini belirtip şunları anlattı:

"Orada Amerikalı bir avukatla görüştük, üzgün olduklarını söyledi. Bana bir ödeme yapmak istediklerini söylediler, tazminat ifadesini bile kullanmadılar. Ve 15 bin dolar önerdiler. Eşimin ve kızımın ölümü karşılığında bu parayı vermek istediler. Tabii ki reddettim, 'Bu saçmalık' dedim. 15 dakika kaldım kalmadım, hemen üssü terk ettim. Ve onlardan bir daha haber almadım."

ABD ailesini öldürdüğü Iraklı'ya 15 bin dolar önerdi

"DEAŞ ÜSSÜ VURULDU DİYE VİDEO YAYIMLADILAR"

Koalisyonun evinine düzenlenen saldırının görüntülerini internete "DEAŞ üssü vuruldu" başlığıyla koyduğunun hatırlatılması ve ''Videoyu ne zaman fark ettiniz'' sorusu üzerine Razzo, ''ABD'de kuzenlerimden biri gördü. Ben izleyemedim. Hikâyem ortaya çıkınca videoyu Youtube'dan kaldırdılar'' diyerek acı acı güldü.

ABD ailesini öldürdüğü Iraklı'ya 15 bin dolar önerdi

Saldırıdan önce

"O GÖRÜNTÜLERİ KALDIRDILAR"

Başlattıldığı iddia edilen soruşturmanın öylece kapandığını belirten Iraklı mühendis, başka IHA görüntüleri de olduğunu, onların da ortadan kaybolduğunu, Katar'daki üssün de görüntüler için "Silinmiş" dediğini aktardı.

ABD ailesini öldürdüğü Iraklı'ya 15 bin dolar önerdi

Saldırıdan sonra

ABD "YANLIŞ İSTİHBARAT" DEDİ

''Üste görüştüğüm avukattan evimi yanlışlıkla vurduklarını kabul ettikleri resmi bir belge istedim. Onu da vermediler. Sadece "İstihbarat yanlışmış" dediler'' diye devam eden Razzo, ''Dava açmayı düşünüyor musunuz'' sorusunu ''Evet. Hikâyem Amerikan basınında yayımlandıktan sonra bir hukuk firması benimle iletişime geçti. Yardımcı olacaklar'' diye yanıtladı. Türkiye'den vatandaşlık ya da oturma izni almak istediğini belirtti.

ABD ailesini öldürdüğü Iraklı'ya 15 bin dolar önerdi

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