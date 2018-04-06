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ABD Almanya'ya 4 İHA ve mühimmat satacak

NATO'yu Rusya'nın hedefi haline getirdikten sonra "güvenliğinizi almalısınız" diyen ABD, Almanya ile 2,5 milyar dolarlık silah satışı için anlaştı.

AA | 06.04.2018 - 00:54..
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ABD Almanya'ya 4 İHA ve mühimmat satacak

ABD, Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmanın ardından, Almanya'dan gelen talebi de kabul etti. Önce Körfez krizinde hedef haline getirdiği Suudi Arabistan'a silah satan ABD, şimdi de Almanya'nın korunması gerektiğini düşünüyor.

ABD Almanya'ya 4 İHA ve mühimmat satacak

4 İHA İÇİN ONAY VERİLDİ

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığının Almanya’nın 4 MQ-4C Triton insansız hava aracının yanı sıra 1 insansız hava araçları misyon kontrol istasyonu, 1 ana operasyon üssü, 1 ileri operasyon üssü ve 20 navigasyon sistemi alım talebini onayladığı ifade edildi.

ABD Almanya'ya 4 İHA ve mühimmat satacak

"NATO'NUN GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Açıklamada, söz konusu satışın toplam bedelinin 2,5 milyar dolar olduğu belirtilerek, satışın NATO’nın güvenliğine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı ayrıca Suudi Arabistan’a da 1,3 milyar dolar tutarında 155 mm M109A6 Paladin tipi Obüs sistemlerine dönüştürmek üzere 180 adet 155 mm M109A5/A6 orta menzilli Obüs sisteminin satışına onay verildiğini açıkladı.

Satışların gerçekleşmesi için ABD Senato ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitelerinden 30 gün içerisinde herhangi bir itirazın gelmemesi gerekiyor.

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